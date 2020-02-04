В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Министерство обороны получило информацию о том, что «Белые каски» при поддержке террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Информация поступила на «горячую линию» вечером в понедельник от двух жителей населенного пункта Маарет-эль-Арт, расположенного неподалеку от Алеппо.

Группа из примерно 15 представителей «Белых касок» прибыла в Идлибскую зону деэскалации 1 февраля для подготовки провокации под руководством боевика Махи ад-Дин аль-Ам, у которого есть опыт съемки постановочных кадров «химатаки» 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхун провинции Идлиб.

«Новую провокацию планируется инсценировать в населенном пункте Маарет-эль-Артик с участием массовки около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных с южных провинций», — говорится в сообщении.

В ЦПВС подчеркивают, что к месту съемок провокации с химоружием в Идлибе «Белые каски» на двух пикапах доставили 400 литров химраствора.

«Российский центр примирения враждующих сторон призывает всех участников данной провокации отказаться от реализации преступных планов, а турецкую сторону — оказать все возможное давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения», — добавляется в сообщении.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.