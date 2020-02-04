Введут ли в России патенты для дачников

Распространяя патентную систему налогообложения (ПСН) на животноводство и растениеводство, депутаты туманно намекнули на частные подворья, которые ничего не платят. И садоводы- огородники забеспокоились: это что теперь — налоговики за каждым проданным пучком петрушки и ведром картошки охотиться начнут, заставляя покупать патенты? Вместе с экспертами «Комсомолка» разбиралась: грозит ли 18 миллионам российских владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) «налог на огород», как его уже окрестили в народе?

Облегчение для мелких фермеров

Предполагается, что поправки облегчат жизнь малому сельскохозяйственному бизнесу. Ну зачем небольшому фермеру, у которого всего несколько гектаров земли и достаточно небольшой оборот, постоянно возиться с налоговой отчетностью, платить минимум 36 тысяч рублей в год, когда можно приобрести патент, отдав 6% с доходов?

— Индивидуальные предприниматели и КФХ, занимающиеся растениеводством и животноводством, в дополнение к существующим налоговым режимам, получат право использовать еще и ПСН, — говорит директор юридического агентства «Гамбит-С» Сергей Тетерин, который специализируется на сельскохозяйственных спорах. — Это действительно приведет к упрощению бухгалтерского учета, отчетности и позволит определенным фермерам минимизировать налогообложение.

И здесь все вроде четко и понятно. Однако настороженность народных масс вызвало не это, а любопытный абзац, который законодатели вставили в пояснительную записку.

Поправки в налоговый кодекс, касающиеся владельцев частных подсобных хозяйств, успели окрестить «налогом на огород».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЛПХ» с отарой в 14 тысяч овец?

«…Существует довольно многочисленная группа ЛПХ, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированных ни в качестве КФХ, ни в качестве ИП», — говорится во взбудоражившем общественность абзаце.

И, с одной стороны, понять государевых людей, пытающихся поставить под контроль продажи из ЛПХ, можно. Дело в том, что в законе «О личных подсобных хозяйствах» прямо говорится, что «реализация сельхозпродукции, произведенной и переработанной при ведении ЛПХ, не является предпринимательской деятельностью», а деятельность ЛПХ ограничена лишь площадью (в зависимости от региона — от 0,5 до 2,5 га) и требованием не использовать наемный труд. И ничего о том, сколько же на этих территориях можно вырастить овощей или завести скота. Чем иные частники и пользуются, производя продукты в промышленных масштабах и ни копейки не уплачивая в бюджеты. «Есть люди, которые якобы держат ЛПХ, а у них отара — 14 тысяч овец, бычков под 1,5 тысячи!» — возмущался несколько лет назад губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. И с такими «личными хозяйствами» действительно нужно что-то делать.

Но ведь таким лукавством занимаются далеко не все, большинство-то содержат огороды и курятники для того, чтобы прокормиться и сделать небольшую прибавку к небольшим, мягко говоря, доходам, продав у обочины ведро картошки, пучок петрушки или с десяток яиц. И люди насторожились.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Руководствуются не законом, а ощущениями

Сразу после абзаца про ЛПХ в той же пояснительной записке — утверждение, что все это даст «положительный эффект в виде укрепления доходной базы местных бюджетов». «Это как понимать? — гадают селяне на форумах. — Как намек местным чиновникам затыкать дырки в бюджетах за счет бабушек, продающих излишки с огородов?»

— Есть опасения, что представители фискальных органов будут руководствоваться не буквой и духом закона, а тезисом из пояснительной записки, — соглашается юрист Тетерин. — Они могут воспринять их как намек, руководство к действию, некоторые чиновники на местах могут продемонстрировать большой полет фантазии. Слова в законе «О ЛПХ» о том, что продукция выращивается «в целях удовлетворения личных потребностей», налоговые органы порой трактуют как «с целью прокормиться». А потому реализацию считают как умысел на предпринимательство. Мол, заведомо посадил овощей и завел скотины больше, чтобы продать. И те, кто по-белому решил реализовать, становились уязвимыми для ФНС.

Пожалуй, самый громкий такой эпизод произошел в Свердловской области, где обычный житель воспользовался госпрограммой по развитию села, взял льготный кредит на откорм бычков, а затем попал под уголовку (об этом случае можно прочитать на сайте kp.ru). Тогда налоговая настаивала, что он покупал бычков, чтобы перепродать и получить прибыль (хотя госпрограмма это и подразумевала — чтобы человек собственным трудом зарабатывал деньги в родном селе и не уезжал в города). Аргументы о том, что Иван Черемных перед продажей несколько месяцев откармливал скотину, горбатясь от зари до зари, в расчет приняты не были.

— Чтобы не было таких разночтений и ощущений, может, действительно стоит ввести какие-то четкие параметры ЛПХ, — предлагает Сергей Тетерин. — Например, как в законе о самозанятости, где годовой доход ограничен суммой в 2,4 миллиона рублей. Если заработал свыше — регистрируйся фермером или покупай патент. Либо определить наконец, сколько и чего можно выращивать в ЛПХ, чтобы не давать проверяющим простора для трактовок.

Памятка «КП»

Если к вам пришли проверяющие

Но как быть, если сельские начальники, пытаясь заткнуть дыры в бюджетах, все же начнут принуждать селян покупать патенты? Эксперты советуют: во-первых, самому четко соблюдать закон «О ЛПХ» (не использовать наемную рабсилу и не превышать максимальный размер площади). И тогда в ответ на претензии можно смело цитировать строчку о том, что продажа продукции ЛПХ не является предпринимательством, а также пункт 13 статьи 217 Налогового кодекса, по которому от налогообложения освобождаются «доходы, получаемые от продажи выращенной в ЛПХ продукции животноводства и растениеводства».

— Для тех частников, которые не используют наемный труд, но выращивают и продают тонны продукции и к которым может появиться интерес налоговых органов, я бы не рекомендовал покупать патент — им целесообразней стать самозанятыми и платить всего 4 процента от дохода (правда, пока, к сожалению, это доступно только крестьянам 23 регионов России). Если же частник применяет наемный труд, то тогда стоит ознакомиться с новым законом, зарегистрировать ИП и приобрести патент — это может стать разумным компромиссом между ним и государством, — заключает Сергей Тетерин.

ЗВОНОК В ПАРЛАМЕНТ

Светлана МАКСИМОВА, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, один из авторов законопроекта: Успокойте людей: личных хозяйств это не коснется!

— Пишут всякую ерунду, что ЛПХ приравняли к предпринимателям. Но это же не так! Я сама 17 лет была фермером, и неужели я для своих фермеров и селян напишу плохой закон? Эти патенты коснутся только сельхозпроизводителей, которые зарегистрированы в налоговой, и все это носит только добровольный характер. Этого давно ждали небольшие фермеры, уже несколько лет они звонят мне и спрашивают: «Светлана, ну когда уже выйдут поправки?» Преимущества-то очевидны: люди не будут бегать постоянно в налоговую, не надо сдавать декларацию и постоянно переделывать ее из-за не той запятой, не нужно за имущество платить, ни НДФЛ, ни НДС, бухгалтера содержать опять же… Есть фермеры, которые занимаются хозяйством лишь несколько месяцев в году, например пчеловодством, и у них появляется возможность купить патент на это время.

— Многих смущает тот намек на ЛПХ…

— Я тоже говорила, что не надо это писать, но юристы настояли. Просто были вопросы — могут ли ЛПХ покупать патенты? Мы ответили: не могут. Только те, кто зарегистрируется в налоговой.

Налог всего 6 процентов от дохода, и он полностью зачисляется в бюджет муниципальных районов.

— Вот и боятся, что их погонят регистрироваться. В борьбе за пополнение бюджетов.

— Никто не погонит!

— А когда закон заработает?

— С 2021 года. Мы специально дали время регионам, чтобы они отработали вопрос, пообщались с народом и сделали правильный посыл. Успокойте, пожалуйста, народ, напишите: личные подсобные хозяйства это не коснется!