Микеле Феррари: «На протяжении последних 10 лет я никак не был связан с командой Astana»

Итальянский врач Микеле Феррари на своём личном сайте 53*12. com опроверг данные материала датского издания Politiken, в которых говорится о том, что он продолжает работать в велоспорте и встречался с велогонщиками команды Astana.

Микеле Феррари: «К сожалению, я снова оказался в ситуации, когда мне приходится опровергать недавно появившуюся ложную информацию обо мне. Вот мой ответ «Тайному отчёту», упомянутому в газете POLITIKEN:

— На протяжении 10 последних лет я никаким образом не был связан со спортсменами команды Astana;

— Я не был в Монако/Ницце уже 12 лет;

— За всю свою жизнь я никогда не ездил на скутере/мотоцикле, не говоря уже о том, чтобы везти велосипедиста

— Я не присутствовал на Вуэльте Каталонии в 2019 году. Меня физически не было ни на одной гонке с 1994 года;

— «Отчёт» основан на поддельных отчётах от, возможно, заинтересованных сторон;

— У меня нет базы в Лугано, я никогда не был в этом месте;

— Я никогда не был признан виновным в допинге.