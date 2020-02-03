Собчак и Бородина рассорились из-за расследования о «квартире от Собянина»

Бывшие соведущие «Дома-2» поругались в комментариях к посту Бородиной о главе Чувашии.

Между бывшими соведущими реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной произошел крупный конфликт на политической почве. Бородина обвинила Собчак в том, что она и ее муж, режиссер Константин Богомолов, владеют квартирой, подаренной мэрией Москвы.

Собчак, не оставшись в долгу, заявила, что Бородина занимается политической «заказухой», а текст постов и комментариев ей подсказывает куратор.

Ссора началась с поста Бородиной о недавнем видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьев, в котором он дразнит спасателя МЧС ключами от пожарной машины. «Игривое» поведение чиновника стоило ему карьеры – его исключили из партии и уволили.

Бородина возмутилась поведение Игнатьева и высказал предположение, что в законе необходимо прописать защиту граждан от подобного поведения чиновников.

«Вообще надо вводить прям в законе за такое ответственность, вот как есть о защите флага и символики, только наоборот, о защите людей! А то таких зазнавшихся самодуров еще много, просто не про всех пишут. Особенно какие-нибудь локальные чиновники, возомнившие себя средневековыми князьями! Вы сами понимаете, о чем говорю и сразу вспоминаете ту самую мегеру из паспортного стола, помощника местного депутата или секретаршу главы района», – написала телеведущая.

В комментарии Собчак решила подколоть бывшую коллегу и написала: «Готовишься к рекламе поправок в конституцию?»

Вскоре Бородина парировала: «Ксюх, а ты этот мне коммент пишешь из подаренной мэрией квартиры или вы её сдаёте?»

Речь идет о двухкомнатной квартире в элитном доме, которую, согласно расследованию Baza, Константин Богомолов получил от мэрии Москвы. Стоимость недвижимости составляет 47 миллионов рублей.

Собчак ответила, что к квартире отношения не имеет и живет в загородном доме. Затем она упрекнула Бородину в том, что та не имеет понятия о том, о чем пишет. Она намекнула, что хорошо зарабатывает, но при этом – «своим контентом», а не политической рекламой. Собчак при этом дала понять, что сама Бородина живет чужим умом, размещая посты и комменты по указанию куратора.

«Ведь будем реалистами, про расследования «Baza» или «Проект» ты могла услышать только от тех, кто платит тебе за эти посты. Ты ведь даже названия такого не знаешь», – написала Собчак.

Бородина ответила, что квартира принадлежит мужу Собчак, а значит и ей. «Не так важно, она у тебя или мужа, вы же венчаны на долгие века», – ехидно заметила она.

Затем она сообщила, что денег за политическую рекламу референдума об изменении Конституции не получает. «Когда пойдешь свой забирать за президентскую кампанию, спроси и про меня!» – уколола она Собчак намеком на то, что та выступила спойлером на президентских выборах.

«Или меня соведущей возьми по старой памяти хотя бы, когда тебе место на федеральном выделят, мась», – добавила Бородина.

В последнем комментарии Собчак решила померяться карьерными успехами с бывшей приятельницей и перечислила свои достижения.

«Начинали вроде вместе. Я успела сделать свой канал, поработать на «Дожде», пройти выборы, обыски и митинги. А ты всю свою жизнь провела в обсуждении вип-домиков и кто кого куда. Подумай об этом, дорогая» — написала Собчак.

Напомним, что в конце января Ксению Собчак сняли с рейса Москва – Санкт-Петербург авиакомпании «Россия».