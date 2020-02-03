Турция не изменит режим проливов Босфор и Дарданеллы

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет распространяться на проектируемый канал «Стамбул» между Чёрным и Мраморным морем. Как заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала «Стамбул» между Чёрным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтрё, сообщает РИА Новости.

«Утверждения о стремлении «обойти» конвенцию Монтрё политически мотивированы. Для выхода из конвенции Монтрё попросту нет необходимости в строительстве альтернативы Босфору. Достаточно обращения одной из стран-участниц. Турция не стремится к отказу от конвенции», — цитирует министра агентство Anadolu.

По словам Чавушоглу, единственной целью Турции является минимизация экологической угрозы проливу Босфор и формирование выгодной альтернативы для судоходства в регионе, при этом страна будет сама устанавливать режим прохождения судов через искусственный судоходный канал между Чёрным и Мраморным морями и взимать плату за пользование каналом.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Впервые о возможности создания нового канала, который соединит Чёрное и Мраморное моря, Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.