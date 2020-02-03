Пушков назвал мифом слова о победе Польши в споре с Россией

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Алексей Пушков

Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал мифом слова главы польского министерства иностранных дел Яцека Чапутовича о победе Польши в «историческом споре с Россией». Об этом член сенатор написал на своей странице в Twitter.

Россия является страной-победительницей во Второй мировой войне с точки зрения международного права, заявил Пушков. Он подчеркнул, что Польша ничего не изменила в данном факте и «миф» о ее победе в споре с Россией есть «только в головах варшавских политиков».

Также сенатор заявил, что нормализация отношений между странами невозможна на фоне жесткой риторики Польши и требования компенсаций.

Ранее глава МИД Польши высказал мнение, что его страна победила в «историческом споре с Россией»

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Он отметил, что Москва попыталась навязать свое видение истории, однако, по словам Чапутовича, ей не удалось этого сделать.

Известно, что польские лидеры ни в первый раз нападают на российских коллег с критикой.

Так, в январе текущего года замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский, что Варшавы имеет «безоговорочные» права на репарации от РФ за якобы нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.

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