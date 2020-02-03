От восхищения чьим-либо творчеством до одержимости всего один шаг. Некоторые поклонники мировых знаменитостей так любят своих кумиров, что решили добиться визуального сходства с ними. Они тратят десятки и даже сотни тысяч долларов на пластическую хирургию и косметические манипуляции, но результат… Впрочем, лучше один раз увидеть.

Люблю твой лик, моя Мадонна: поклонники звезд, сделавшие пластику ради сходства с кумирами

Эдам Геррера из Лос-Анджелеса обожает Мадонну и потратила 175 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с певицей. Геррера соревнуется со своим идеалом, словно Эллочка Людоедка с «Вандербильдихой»: в 2015 году, например, приняла решение сделать пластику ягодиц после того, как увидела выступление Мадонны на церемонии «Грэмми» в откровенном коротком наряде. Фото: Evan Agostini / AP ; Wenn / All Over Press

Леди Гага (слева) и Донна Мария Трего (справа). Кадр: клип Lady Gaga — Judas; страница Donna Marie Trego в Facebook

39-летняя Донна Мария Трего из Великобритании потратила более 100 тысяч долларов, чтобы добиться внешнего сходства с Леди Гагой. Женщина не останавливается на достигнутом и продолжает обращаться к пластическим хирургам.

Ким Кардашьян (слева) и Мила Синанаж (справа). Фото: @kimkardashian ; страница Myla Sinanaj в Facebook

Мила Синанаж потратила 30 тысяч долларов на липосакцию, инъекции филлеров в губы, увеличение груди и другие манипуляции, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян. Но это еще не все: оценить результат она доверила бывшему мужу Кардашьян, Крису Хэмфрису. Синанаж соблазнила мужчину и сняла хоум-видео любовных утех с ним.

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Джессика Альба (слева) и Хьеон (справа). Фото: Frazer Harrison / AFP; Quirky China News / REX / Fotobank

Хьеон, преданная 21-летняя корейская фанатка Джессики Альбы, очень хотела походить на свою любимую голливудскую актрису. С новым лицом кореянка надеялась заново завоевать сердце своего бывшего парня. Она уже составила план трансформаций и метаморфоз внешности вместе с пластическими хирургами, но… о планах поклонницы прослышала сама Джессика Альба. «Я думаю, ты не должна менять себя. Если кто-то любит тебя, он любит тебя несмотря ни на что», — дала совет актриса. И Хьеон отказалась от своей безумной идеи.

Фото: @kimkardashian; @jordanjames2014

Житель Великобритании потратил более 95 тысяч фунтов (порядка 150 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожим на американскую телезвезду и светскую львицу Ким Кардашьян. Он изменил форму губ и щек, удалил волосы на лице и теле лазером, сделал татуаж бровей и несколько инъекций ботокса (в общей сложности 50 различных косметических процедур и хирургических вмешательств). Всего на изменение внешности у Парка ушло четыре года. Работающий визажистом мужчина остался доволен результатом.

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Памела Андерсон (слева) и Кэролин Андерсон (справа). Фото: Evan Agostini / AP; @scousepammie

30-летняя Кэролин Андерсон из британского Ливерпуля обожает голливудскую звезду Памелу Андерсон. Женщина истратила 30 тысяч долларов на увеличения груди (одной процедурой дело не обошлось). Британка посвятила жизнь подражанию Памеле: она старается двигаться и разговаривать точь-в-точь, как ее кумир.

Деми Мур (слева) и Лиза Коннелл (справа). Фото: Jason Merritt / Getty Images for LACMA / AFP; страница Lisa Connell в Facebook

Жительница Великобритании Лиза Коннелл потратила более 60 тысяч на увеличение груди, липосакцию, лифтинг бровей и виниры для зубов, чтобы добиться сходства со своим кумиром Деми Мур. Когда об этом случае прознала сама Мур, актриса пришла в ужас: оказалось, что Лиза страдает онкологией и сделала операции, потому что хотела «умереть красивой».

Миранда Керр и Ю Рюм Хонг. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images / AFP ; страница Yuh Reum Hong в Facebook

Ю Рюм Хонг из Южной Кореи считает идеалом красоты модель Миранду Керр. На вопрос о том, какие операции она сделала, чтобы походить на свою любимицу, девушка ответила так: «Я не трогала лоб».

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Джастин Бибер (слева) и Тоби Шелдон (справа). Фото: Ari Perilstein / Getty Images / AFP ; страница Toby Sheldon в Facebook

С 2008 года 35-летний американец Тоби Шелдон потратил все свои сбережения — более 100 000 долларов —на пластические операции, с помощью которых, как он считает, добился визуального сходства с канадским поп-идолом Джастином Бибером. Мужчина абсолютно равнодушен к творчеству знаменитого подростка: он страдает геронтофобией (страхом старения), и каким-то образом черты лица Джастина стали для него идеалом вечной юности.

Джессика Рэббит (слева) и Аннетт Эдвардс (справа). Кадр: фильм «Кто подставил кролика Роджера»; фото: Ken McKay / REX / Fotobank

Не все хотят походить на реальных звезд. Аннетт Эдвардс, например, решила добиться сходства с Джессикой Рэббит, персонажем фильма «Кто подставил кролика Роджера». Женщина вообще обожает кроликов, вот и решила: ей необходимо стать похожей на мультяшку.

Лента.ру, 27 февраля 2015

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