Поклонники Анастасии Заворотнюк нашли причину болезни актрисы

Поклонники Анастасии Заворотнюк, устав ждать новостей от родственников, сами нашли причину болезни актрисы. Рак мог возникнуть и-за людской зависти и сглаза.

Заворотнюк попала в больницу в начале осени. С тех пор ее состояние скрывается. Родные не выходят на связь с журналистами, поэтому в новостях появляется много домыслов. Для освещения состояния актрисы в Instagram создан специальный аккаунт, но последний пост в нем датирован 2019-м годом.

Поклонники не находят себе места из-за переживаний о здоровье «Моей прекрасной няни». Люди не просят публиковать ее фотографии, а хотят знать, идет ли она на поправку. Одна из подписчиц написала, что Заворотнюк завидуют много людей, возможно, их негативные мысли стали причиной ее болезни. Близкие должны принять и отпустить ситуацию, тогда все наладится.

Россияне ждут, когда семья Анастасии Заворотнюк скажет хоть что-нибудь о текущем состоянии актрисы. Больше месяца в группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Инстаграм нет ни упоминания о том, как она себя чувствует, и нет ни одного опровержения новостей, которые появлялись в прессе. Семья Заворотнюк решила проигнорировать информацию о смерти актрисы, об отдыхе «прекрасной няни» в Таиланде, об ее разводе с Петром Чернышевым, о параличе и прочем. Заголовки у СМИ получались кричащими — очень странно, что никто не отреагировал.

Видимо, случилось что-то серьезное, раз ни у кого нет времени поделиться с общественностью хоть толикой информации. Журналисты решили немного подзадорить родственников Заворотнюк. В Сети сейчас активно обсуждается развод Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк. С чего общественность взяла, что пара решила расстаться — непонятно. Зато все муссируют предпосылки к разводу — страшная болезнь и измены.

В соцсетях реже говорят о порядочности Анастасии Заворотнюк, чем об изменах Петра Чернышева. Люди по непонятным причинам думают, что фигурист давно и открыто не верен жене. Его якобы видели с другими женщинами, а Заворотнюк ежегодно опровергала слухи о разводе. Из Петра Чернышева будто специально делают отрицательного героя, чтобы вывести семью «прекрасной няни» на эмоции. Близкие Заворотнюк давно не общались с народом, на что их и подталкивают.