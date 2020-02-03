Турция пообещала отомстить за гибель своих военных в Сирии

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре заявил, что артиллерийские расчеты ВС Турции совместно с истребителями F-16 нанесли удары по 40 целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военных, в результате которого были убиты четверо солдат.

Так, по словам президента Эрдогана: «Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима президента Сирии Башара Асада. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев».

Обратил внимание глава Турции и на то, что турецкая и российская стороны после обстрела турецких военнослужащих в Идлибе находятся в контакте. Он добавил, что Анкара попросила Москву не препятствовать операции Турции в Идлибе, поскольку ее целью являются только силы Асада.

В субботу джихадисты и протурецкие боевики, по указке из Анкары, перешли в наступление на севере сирийской провинции Алеппо. Внезапное нападение даже позволило противнику немного потеснить правительственные войска, однако, вскоре продвижение мятежников было остановлено и их формирования отброшены назад.

Такое вероломство не могло остаться безнаказанным со стороны России, выступавшей гарантом соблюдения перемирия со стороны Дамаска. С российской авиабазы Хмеймим были подняты фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые под охраной истребителей Су-35 ВКС РФ нанесли удары по базе боевиков в городе Аль-Баб, в результате чего было практически полностью разгромлено крупное бандформирование. Во время воздушного налета погибло несколько десятков наемников Анкары, уничтожено два склада с оружием и боеприпасами, а также несколько единиц техники.

Оценивая опубликованные кадры, можно утверждать, что ВКС РФ буквально снесли с лица земли здания, которые использовались боевиками в качестве казарм и хранилищ. Таким образом, российская авиация не оставила без внимания турецкую провокацию, ставящую под сомнение предоставленные Россией гарантии.

Стоит отметить, что Анкара срочным порядком перебрасывает к линии фронта свои войска, в основном концентрирующиеся в районе города Серакиб в Идлибе, который является крупным логистическим центром на севере Сирии. Этим самым Турция открыто встала на сторону джихадистов, практически разорвав все прежние договоренности с Москвой.