Миграция или знак приближающейся беды: нашествие черных птиц в Техасе обеспокоило людей

Читатели сразу вспомнили Ухань (эпицентр заболевания в Китае), где тоже наблюдалось нашествие черных птиц. После такого обеспокоенность жителей Хьюстона вполне понятна.

Орнитологи начали говорить о миграции пернатых, однако в это мало кто верит, особенно учитывая факт, что птицы не городские. Во время миграции они бы облетели города на своем пути, а не стали «гостить» в них.

Суеверные люди видят определенный знак: не просто так в небе возникают стаи черных птиц. Такие предположения определенно имеют смысл, однако не нужно исключать обычное изменение привычек птиц. Из-за перемен в окружающей среде абсолютно все создания адаптируются, птицы – не исключение. Пернатые более остро, чем другие животные, переживают смену полюсов и химиотрассы. От подобных вещей у них ломается некий внутренний компьютер.

Нам остается только следить за развитием событий.