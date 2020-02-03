Дерматолог объяснила, почему нельзя разрезать тюбики косметических средств

Внезапно закончившийся крем для рук или лица – это проблема, с которой знаком каждый, кто следит за своей внешностью.

Нередко бывает так, что мы не успеваем приобрести средство для ухода за кожей до того, как оно закончиться. Происходит это по многих причинам, в том числе из-за нехватки времени, денег, забывчивости, либо из-за того что этого средства не было в магазине. И тогда кажется, что можно протянуть еще несколько дней, если разрезать старый тюбик и использовать остатки крема.

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Врач-дерматолог Мелисса Канчанапуми объяснила, почему не стоит пользоваться кремом или любым другим средством для ухода за лицом из разрезанного тюбика.

Продукты в тюбиках более склонны к загрязнению, чем косметика в банках, поскольку производитель не рассчитывает, что это средство будет иметь контакт с пальцами. После разрезания тюбика косметическое средство начинает окисляться быстрее, а также увеличивается возможность распространения в нем бактерий. Тюбики удобны тем, что они минимизирую риск попадания микробов в косметический продукт. При контакте любого средства даже с пальцами повышается вероятность выработки вредных бактерий или плесени в продукте. Поэтому кремы для лица лучше не использовать, если упаковка от производителя повреждена. В крайнем случае, тюбик можно разрезать, чтобы взять средство только один раз. Далее его лучше выбросить.

В косметических средства содержатся часто такие ингредиенты, как антиоксиданты, пептиды и ретинол, которые защищают их от окисления. Но при этом, если упаковка повреждена, то риск того, что продукт испортиться повышается в разы. Ведь многие активные компоненты разлагаются под воздействием солнечного света и воздуха.

Менее опасно использовать гель для душа или лосьон из разрезанных флаконов или тюбиков. Косметические продукты содержат консерванты, чтобы не допустить бактериальное загрязнение.

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