Города-призраки Китая

Китай активно застраивает свои территории фабриками, домами и дорогами. Темпы строительства просто поражают: за неделю китайцы строят автомобильных трасс больше, чем мы за год!

Но Поднебесная пошла дальше и строит целые пустые города! В них практически никто не живет, хотя там есть вся необходимая для жилья инфраструктура. Зачем? И почему китайцы продолжают строить необитаемые города? Об этом и поговорим!

Самые известные пустующие города.

В Китае насчитывается более 60 млн. новых многоквартирных домов, которые построены по последнему слову техники и имеют развитую инфраструктуру. В этих жилых помещениях можно разместить жителейсразу нескольких стран! И вот лишь небольшой список известных пустующих городов:

Ордос

Самый известный в мире город-призрак. В окрестностях города находится большое количество полезных ископаемых. Этот город не был заселен. Однако недвижимость здесь раскупается уже на этапе строительства. Вот только китайцы не особенно хотят туда переезжать.

В городе, который должен был вмещать сотни тысяч и миллионы людей, живет очень и очень мало людей. Несколько машин на огромный дом — город не заселен и на 10%!

Кангбаши

Довольно большой город, который может вместить более миллиона жителей. Предполагалось, что город станет зоной, предназначенной для урбанизации крестьян из ближайших деревень. Однако что-то пошло не так: там живёт всего 30 тысяч человек, и Кангбаши выглядит угрожающе пустым…

Тяньдучэн

Расположен в пригороде Гуанчжоу, но известен далеко не этим: в Тяньдучэне расположены копии многих парижских достопримечательностей, в том числе копия Эйфелевой башни! И хотя город был рассчитан на 10 тысяч человек, заселен он лишь на 20%. Но хотя бы привлекает туристов.

Справа — оригинал, слева — копия. Заметили бы вы ли разницу, если бы не знали это?

Новый Наньхуэнь

Этот город, расположенный недалеко от Шанхая, одного из крупнейших мегаполисов Китая, должен был стать «новым Гонконгом», крупным торговым портом и туристическим центром. Но получается у него это слабо: до недавнего времени город был практически необитаем.

Руководство Китая, решив во что бы то ни стало заселить город, создало там множество университетов. Теперь в Новом Наньхуэне живёт и учится более 100 тысяч студентов. Станет ли город процветающим или так и останется большим университетским кампусом — узнаем через несколько лет.

Темза-Таун

Ещё один туристический город, но теперь выполненный в стиле Англии: красивые дома не выше 3 этажей. Здесь должны были жить 10 тысяч жителей, но можно встретить лишь туристов: Темза-Таун стал любимым местом для фотосессий у китайцев, европейцев и американцев.

Так зачем Китай строит пустые города?

Самая очевидная причина (кто бы мог подумать!) — чтобы поселить там людей :) Но есть и другие, куда более скрытые причины и цели.

Например, именно так состоятельные китайцы вкладывают свои накопления. Всё золото мира не купишь, а вот дома построить — вполне.

Однако вопрос: зачем? Давать квартиры бесплатно в Китае никто не собирается, а покупка и аренда в таких городах слишком дорогая, из-за чего многие китайцы приезжают, живут пару лет и уезжают обратно.

Скорее всего, китайское правительство также искусственно поддерживает рост ВВП, создавая подобные города. Но за этими городами ухаживают, там каждый день работают дворники, мойщики улиц, многочисленная техника.

Что будет, когда местные власти не смогут поддерживать их работу? И опять же: а стоит ли тратить так много денег на поддерживание того, что, возможно, никогда и не пригодится?

В городах-призраках продолжается строительство, там чистят улицы, регулируют движение. Зачем, если там почти никто не живет?

Также города-призраки могут строиться для армии, чтобы в случае войны солдатам было где расселиться, а также чтобы снабжать их прямо с этих городов.

Ну и одна из самых «долгих» идей: из-за глобального потепления могут начаться сильные изменения климата, отчего пострадают многие люди. Китай благосклонно примет этих беженцев и разместит их в готовых под это городах. Рост экономики и куча рабочей силы обеспечены!

Для чего на самом деле создаются пустующие города, мы пока что не узнаем. Но не стоит забывать о том, что для их строительства были затрачены огромные суммы денег. А это значит, что тот факт, что они пустуют, всего лишь дело времени.