«Роснефть» вошла в число лучших нефтегазовых компаний в международном климатическом рейтинге CDP

Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project).

По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» — самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний-участников.

При этом деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по наивысшей шкале «А».

CDP – наиболее авторитетная некоммерческая организация, которая оценивает деятельность компаний в области воздействия на окружающую среду, наличия стратегии, системы корпоративного управления и риск-менеджмента, связанных с вопросами изменения климата.

Климатические рейтинги CDP, присваиваемые компаниям по результатам оценки представленных ими отчетов, публикуются ведущими информационно-аналитическими агентствами наряду с финансовой информацией и учитываются инвесторами при оценке активов.

Деятельность «Роснефти» в области устойчивого развития и охраны окружающей среды также получила высокую оценку FTSE Russell — аналитического подразделения Лондонской биржи (London Stock Exchange Group, LSEG).

Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Index с наивысшим балом (5/5) в категории «Управление», которая включает показатели в области корпоративного управления, риск – менеджмента и противодействия коррупции.

В декабре 2018 года Совет директоров одобрил стратегию Компании в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН и публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

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