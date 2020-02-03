Как худеет Кайли Миноуг: эффективная диета знаменитости

Как утверждает сама Кайли Миноуг, поддерживать свою фигуры в идеальной форме ей помогает специальная система питания, которой она пользуется уже на протяжение ряда лет. И судя по тому, как выглядит Кайли Миноуг, эта система действительно эффективна.

Вот несколько основных правил питания, которых придерживается Кайли Миноуг, для того чтобы держать вес своего тела в норме.

Кайли Миноуг полностью отказалась от сахара, меда, конфет, всевозможных джемов и варенья.

Также полный запрет на картофель, рис и пиво.

Питается Кайли Миноуг три раза в день, причем один из основных пунктов — питание должно быть в одно и тоже время.

В рационе Кайли Миноуг присутствуют следующие основные продукты: йогурты, маложирный сыр, курица, салат из огурцов, грибной суп, овсянка, цельно зерновой хлеб, фрукты, чай и кофе без кофеина.

Кайли Миноуг советует во время еды пить воду. Также не будет страшно, если вы выпьете вина, но не стоит пить больше 200—300 грамм в день. Причем, если во время еды вы пьете вино, то воду следует исключить.

Хлеб стоит есть только в первой половине дня. Завтракать нужно только низкокалорийными продуктами, причем желательно употреблять продукты, которые не проходили термическую обработку. На завтрак хорошо подойдут овощи, фрукты и соки.

Также в рационе Кайли Миноуг присутствует большое количество рыбы и морепродуктов.

Кайли Миноуг считает, что не стоит употреблять алкоголь на пустой желудок, а аперитивы стоит пить только в исключительных случаях.

В обед можно выпить немножко белого вина либо шампанского, но перед эти необходимо съесть салат, немножко сыра либо кусочек колбасы.

Между приемами пищи следует пить больше воды, примерно 1,5—2 литра в день.

Газированные напитки из рациона следует исключить полностью.

Также не стоит употреблять в пищу соусы, сделанные с использованием муки.

Сливочное масло нужно заменить растительным маргарином.

Надеемся, что эти несколько советов, которые дала Кайли Миноуг, помогут вам поддерживать вашу фигуру всегда в прекрасной форме и не набирать лишних килограммов.