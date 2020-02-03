Студент-медик спас женщину перерезанным горлом после поножовщины опасной барнаульской двухэтажке

Давлат Шарипов

2 февраля вечером в Железнодорожном районе Барнаула жертвой пьяного конфликта едва не стала местная жительница. Ее собутыльник перерезал ей горло, однако на помощь истекающей кровью горожанке вовремя подоспел юноша, который оказался студентом Алтайского государственного медицинского университета. Он сумел остановить кровотечение, и женщину удалось спасти, информирует сообщество «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте».

По сведениям источника, события происходили в старом жилом двухэтажном доме по адресу улица Ярных, 25. В одной из квартир компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между потерпевшей и ее приятелем произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и перерезал женщине горло. Очевидцы побежали по соседям звать на помощь. На призыв откликнулся юноша по имени Давлат Шарипов, который является студентом АлтГМУ. Будущий врач оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и остановил кровотечение. Тем самым спас женщине жизнь. Спустя 10 минут после этого приехала неотложка, которая забрала пострадавшую в больницу.

Примечательно, что спасательная операция попала в прямой эфир Instagram. По-видимому, товарищи студента не упустили случая повысить популярность своего профиля. Добавим, что сам Давлат Шарипов, судя по его странице «ВКонтакте», по окончании вуза станет стоматологом. Он уже неоднократно был отмечен почетными грамотами и дипломами различной степени за успехи в учебе.

Стоит также отметить, что двухэтажка, в которой разворачивались события, уже по праву может считаться обителью пьяных дебошей с поножовщиной. Так, в октябре 2018 года поздно вечером жильцы того же дома в Железнодорожном районе Барнаула стали свидетелями кровавого конфликта между двумя мужчинами. Как сообщалось, возле второго подъезда на мужчину напал местный житель, который причинил ему несколько ножевых ранений. После этого подозреваемый забежал в подъезд и закрылся в одной из квартир. Свидетели случившегося вызвали на место происшествия сотрудников полиции и «скорой помощи». Потерпевший находился в сознании, его якобы увезли в больницу. Что касается вооруженного злоумышленника, его удалось задержать.