3 февраля в России отмечается Максимов день

В этот день вспоминают Максима Грека, родившегося в 1470 году в Греции, который, прибыв в Россию, получил известность как переводчик духовных книг и религиозный публицист. Первая его работа была внушительной – он переложил на русский язык Псалтыри.

Какой праздник православный сегодня, 3 февраля 2020

Продолжая работать, Максим Грек прожил в России до 1556 года, в котором скончался, находясь в Троицком монастыре в Сергиевом Посаде.

В народе Максим Грек был также известен как Максим-утешитель. Ему возносили молитвы о защите и помощи, когда приходили беды, он был заступником сирот и вдов. В его день полагалось поминать добром тех, кто когда-то помог, и, если это было возможно – вернуть добро каким-нибудь достойным поступком.

Максиму молились и супруги — о крепости и любви в своем союзе, и, чтобы подкрепить слова, мужу и жене полагалось выйти на двор, и, взявшись за руки, общими силами отрясти с дерева иней, не забыв сказать приговор: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

В Максимов день по множеству примет предсказывали урожай и погоду. Так, дела на полях и в огороде будут плохи, да и ударят морозы, если небо в этот день чистое или заря ясная. Но в народе говорили, что «доброе будет жито», если ночью случалось увидеть свет месяца за облаками.

Приметы, связанные с 3 февраля 2020 года

Как и в другие народные праздники, в Максимов день наблюдали за окружающим миром и составляли прогнозы. По некоторым приметам судили, какую погоду ожидать, и какой урожай будет в этом году.

Если заря в этот день ясная, то будет сильный мороз. Если погода в этот день стоит ясная, то морозы простоят долго, но весна будет ранней. Если по полю зайцы бегают, то скоро пойдет снег. Если день сухой, но холодный, то август будет жарким.

Если небо в этот день безоблачное, то амбары будут пустыми, то есть урожай плохим. Если месяц ночью на небосклоне светил сквозь облака, то летом будет хороший урожай жита.

Все добрые дела, сделанные в этот день, обязательно вернуться сторицей. Говорят, что рожденный в этот день человек, будет очень трудолюбивым. Также считается, что если в этот день какое-то дело не удалось, значит Господь отвел беду.