Коронавирус признали опасным для россиян

Новый тип коронавируса 2019-nCoV внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, об этом говорится в постановлении правительства России.

Ранее в перечне было 15 заболеваний, среди которых СПИД, гепатит B и С, дифтерия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, был утвержден в 2004 году. Он необходим для организации финансирования противоэпидемических мероприятий.

По последним данным, в Китае новым типом коронавируса заразились 14489 человек, 304 умерли, 401 выздоровел.

Есть ли заболевшие коронавирусом в России?

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа сообщила, что гражданин Китая, у которого накануне выявили коронавирус, идет на поправку. Она уточнила, что с этим пациентом в тесном контакте находились только два человека. Их тоже изолировали. Они находятся под наблюдением врачей.

Лапа добавила, то на российско-китайской границе продолжают проводить все санитарно-карантинные мероприятия. Также тщательно обследуют тех, кто находился за пределами России, в том числе в Китае. Пока что медики не выявили у них заболевания, сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края.

В Забайкальском крае ввели особые карантинные меры, чтоб предупредить распространение коронавируса в России. Границу с Китаем закрыли и в одном из населенных пунктов ввели режим чрезвычайной ситуации.

Еще одного зараженного коронавирусом, помимо Забайкалья, выявили в Тюменской области. Это тоже гражданин Китая.