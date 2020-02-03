Друг семьи Заворотнюк рассказал о ее состоянии

После госпитализации Анастасии Заворотнюк в одну из клиник Москвы, в сети разом пронеслись слухи о «пропаже» актрисы. Неоднократно по обращениям журналистов в клинику, санитарки отнекивались и заявляли, что «прекрасной няни» в клинике нет. Долго скрывать правду у семьи Заворотнюк не получилось: друг Анастасии подтвердил «исчезновение» актрисы, что только оставляет ещё больше вопросов.

Анастасия Заворотнюк на сегодня, 3 февраля, новости

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов решился рассказать об исчезновении больной звезды из реабилитационного центра, но сразу заявил, как бы предостерегая фанатов, искать звезду не стоит.

«Я лично Настю не видел, но говорят, что она еще в очень плохом состоянии. Пока она жива», – заявил известный критик, который сейчас поддерживает семью Анастасии и, по всей видимости, саму Анастасию, которая скрывается от внимания публики.

Едва ли можно утверждать, что Анастасия могла бросить лечение из-за того, что пошла на поправку, если вообще была госпитализирована. Есть вероятность, что тяжелая болезнь стала только поводом, что скрыться с экранов подальше от популярности и долгов, о которых неоднократно писали в СМИ.

Летом прошлого года в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания. Нумеролог Евгения Белова объяснила ранее, что Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка.