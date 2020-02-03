Боевики в очередной раз напали на российскую базу в Сирии

Российская авиабаза Хмеймим была атакована с помощью беспилотников (БПЛА). Об этом 2 февраля сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков, рассказал сайт Российской Газеты.

Силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все аппараты были перехвачены. После чего были выведены из строя системы управления БПЛА.

С российской стороны потерь нет. База продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, попытки атаковать базу в Хмеймим с помощью дронов предпринимаются боевиками регулярно. Часть из них, как правило, уничтожается средствами ПВО, другая часть – перехватывается специалистами РЭБ и приземляется на подконтрольной российским военным территории.

Так, например, в январе 2018 года атака десятью ударными дронами закончилась как обычно. Шесть аппаратов были перехвачены. Три из них удалось безболезненно посадить. Три других – сдетонировали. Остальные были нейтрализованы зенитчиками.

В результате анализа захваченных образцов было установлено, что запустить их могли из точки на расстоянии до 100 км от базы. В ходе полёта аппараты могли выполнять маневры по курсу и высоте. Что указывает на то, что создание и управление подобной техникой невозможно без поддержки тех, кто обладает высокотехнологичной спутниковой навигацией и удалённым управлением техническими объектами.

Военные сводки из Сирии на сегодня, 03.02.2020

Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что, несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований провели серию обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. В общей сложности на протяжении суток ЦПВС РФ зафиксировано 37 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Мукатталь, Мамухия, Кульджок, Кара-Галиа, Айн-Эль-Кантара, Хамрат провинции Латакия; Хербет-Абдин, Зайтуна, Калаат аль-Мадик, Кара-Джурн, Зайтан провинции Идлиб; Эль-Харука, Хуайз, Каркад, Дар-Хардата, Эр-Расиф, Кара-Джурн провинции Хама», — сказал генерал-майор.

ЦПВС РФ призвал боевиков прекратить огонь и присоединиться к процессу мирного урегулирования в Сирии.

Обзор карты боевых действий в Сирии на сегодня, 3 февраля

Бойцы сирийской армии во время сражения за деревню аль-Каладжия, расположенную на юго-западе провинции Алеппо, захватили в плен 17 террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Ливанское информационное агентство «U-News» опубликовало видеозаписи, на которых захваченных боевиков грузят в пикапы и перевозят в следственный изолятор.

Напомним, ранее сирийская армия, при поддержке ливанской «Хезболлы», заняла районы Раджим-Джудран, Хирбат-Харас и Тулул-эль-Хазмир, а также город эль-Халидия на юго-западе Алеппо, установив таким образом огневой контроль над значительным участком трассы М5.

В настоящий момент ВС САР, при поддержке «Хезболлы», выдвинулись с аль-Каладжии в сторону близ лежащей деревни аль-Караси, взяв под контроль ключевую высоту, расположенную рядов с указанным выше населенным пунктом.

К обороняющим поселок аль-Караси террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» днем ранее прибыло крупное подкрепление из протурецких боевиков, поэтому маловероятно, что в ближайшее время деревню удастся взять с «наскоку».

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (она же «Фронт национального освобождения») выпустили заявление о том, что в результате обстрела позиций сирийской армии в районе поселка Аль-Каладжия им удалось подбить бронированный автомобиль пехоты, а также ранить несколько человек, которые находились внутри.

Джихадисты из состава альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о захвате двух танков и бронированного автомобиля сирийской армии у поселения Зейтун, и что им удалось подорвать автомобиль сирийской армии в районе поселка Хан-Туман с помощью противотанковой ракетной установки, как цитирует заявление боевиков новостное агентство Step News.

Как сообщает агентство Al Nour, в районе Новый Алеппо на окраине столицы провинции были ранены женщина и мужчина. Оба пострадали при обстреле со стороны джихадистов, которые базируются в западных окраинах города.