Состояние здоровья певицы МакSим резко ухудшилось

Накануне директор певицы МакSим Маргарита Соколова расстроила поклонников артистки сообщением о том, что ее подопечная уходит в бессрочный отпуск, а все ее запланированные выступления будут отменены.

Состояние здоровья певицы МакSим: новости на сегодня, 03.02.2020

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — написала Соколова в Инстаграм.

Также появились подробности состояния певицы. Оказывается, она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

«У МакSим проблемы с сосудами. У нее болят ноги, так как она ударялась ногами, а также проблемы с позвоночником», — заявила директор артистки.

Соколова отдельно отметила, что МакSим часто жаловалась ей на то, что плохо спит и ее мучают сильные головные боли.

Напомним, что певица сообщила о временном прекращении концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем после прошлогоднего ДТП.

«Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника. Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги», — рассказала концертный директор артистки.

Также уточняется, что конкретного диагноза певице пока не поставили.