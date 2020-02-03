В МИД ДНР назвали условие проведения местных выборов в Донбассе

Share Tweet Share Share Email Comments Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика ожидает от Киева выполнения положений «формулы Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса региона. До этого момента внеочередные выборы в республике невозможны, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Новости Донбасса на сегодня, 3 февраляНакануне помощник президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение местных выборов в стране, включая неподконтрольные Киеву территории Донбасса, в октябре 2020 года. Для этого, по его словам, украинская сторона намерена представить на следующей встрече «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) новый пакет договоренностей. Глава МИД ДНР отметила, что внеочередные местные выборы в Донбассе могут состояться только при условии согласования с представителями самопровозглашенных республик всех правовых аспектов особого статуса на постоянной основе. Вместе с тем ДНР и ЛНР ожидают от Киева выполнения «формулы Штайнмайера» и разблокировки закона об особом статусе региона, который должен быть закреплен в конституции Украины, напомнила Никонорова.При этом она усомнилась в том, что Киев выполнит эти шаги до октября, поскольку процесс интеграции «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство на сегодняшний день до сих пор не начат. Также Никонорова призвала власти Украины смириться с невозможностью пересмотра Минских соглашений.

Сводки ополчения Новороссии сегодня, 03.02.2020: новости ДНР и ЛНРЗа прошедшие сутки украинская армия осуществляла обстрелы по территориям Донецкой и Луганской республик шесть раз. В ЛНР по поселку Пришиб огонь велся из 82-мм миномета и боевой машины пехоты. В зону обстрела ДНР вошли Доломитное, Васильевка, Донецк и Саханка. По населенным пунктам выпущено 52 боеприпаса из минометов калибром 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. В обеих республиках жертв и разрушений за сутки не зафиксировано.В последнее время служба безопасности Украины пытается бороться с беспрерывным ростом коррупционных схем, процветающих в зоне ООС. Но на каждую одну такую схему находится две новых. Украинские вооруженные формирования продолжают реализацию сценариев по хищению и продаже оружия, теперь уже с помощью волонтеров.Так, по информации Народной милиции ДНР, военнослужащие 56-й бригады ВСУ ночью на грузовом автомобиле КАМАЗ с номером 3928А2 вывезли из зоны проведения ООС в порт Мариуполя крупный груз оружия и боеприпасов. В его состав вошли 100 противотанковых мин, 2 миномета калибром 82 мм, 1 миномет калибром 120 мм и боеприпасы к ним, 6 гранатометов, 6 автоматов и около 10 тысяч патронов. Совершенно беспрепятственно зону ООС покинули списанные ранее 5 тонн оружия и боеприпасов.