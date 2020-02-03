Share Tweet Share Share Email CommentsНобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2018 год удостоились Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзё за создание противораковой терапии с помощью ингибирования негативных иммунных реакций. Об этом сообщается на сайте премии.

Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2017 год получили Джеффри Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael W. Young) за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы, — биологические часы с периодом 24 часа.

На фото: Ёсинори Осуми, лауреат премии прошлого года