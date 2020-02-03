15 СМС от людей, которые вообще не умеют врать

Share Tweet Share Share Email CommentsУ каждого из нас есть знакомый, который всегда говорит как есть. С одной стороны, с такими людьми вы всегда будете знать, что с вами искренни, но с другой — иногда может прилететь такое словцо, что мало не покажется. Например, в нашей подборке есть несколько сообщений от мужей, которым наверняка влетит от жен за их излишнюю прямоту.

Мы собрали 15 СМС от настоящих правдорубов, которые, может, иногда и врут, но точно не сегодня.

А вы цените в людях прямолинейность?