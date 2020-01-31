Врач дал новый комментарий о болезни Заворотнюк

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время, по информации различных СМИ, проходит лечение от рака мозга. Вместе с этим официальных комментариев по этому поводу со стороны ее родных нет, что создает информационный дисбаланс.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 31.01.2020: новости о состоянии здоровья

Хирург-онколог Михаил Давыдов пояснил, что нельзя сказать о точной причине развития такого рода опухолей. При этом он отметил, что данных о том, что процедура ЭКО может стать пусковым механизмом развития рака мозга, пока в медицине нет. Напомним, ранее некоторые издания предполагали, что именно процедура ЭКО, которая помогла Анастасии Заворотнюк стать матерью в третий раз, стала причиной ее серьезного недуга.

Также врач рассказал, что глиобластома считается неизлечимым заболеванием.

«Она радикально не лечится. Поэтому перспектива — это консервативные варианты лечения — терапевтические и лучевые. И они способны только сдержать эту болезнь, но никак не предотвратить ее. Хирургический этап может быть как этап, но не более того», — заметил специалист.

Что происходит с Анастасией Заворотнюк сейчас

Почти полгода россияне и не только следят за здоровьем актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишут сразу несколько крупных изданий, ссылаясь на комментарии своих читателей.

Актриса не появляется на публике, а ее семья не комментирует ее здоровье. Поэтому в социальных сетях появляется огромное количество версий, почему она ведет затворнический образ жизни.

Некоторые считают, что это большой обман. Актриса здорова, а ее близкие обманывают всех. Таким образом, актриса зарабатывает миллионы, чтобы закрыть свои долги.

При этом семья актрисы не собирает денег. Однако факт остается фактом, что семья Анастасии что-то скрывает.