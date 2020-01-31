США отказались выводить свои войска из Сирии

Американские войска останутся в Сирии до «необратимого разгрома» запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), заявил спецпредставитель Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри.

Сирия сегодня: новости на 31 января

Дипломат отметил, что военные США остаются в Сирии лишь для борьбы с терроризмом.

«Крупная часть наших [американских] усилий, нацеленных на разгром ИГ в Сирии, сводится к тому, чтобы не подпускать ИГ к нефтяным полям, за счет которых боевики финансировали свой террор на протяжении нескольких лет, а также гарантировать, что местные общины, работающие с нами против ИГ, имеют ресурсы на продолжение борьбы, — поведал Джеффри.

Представитель Госдепа признал, что проамериканские повстанцы противостоят не только «Исламскому государству», но и поддерживаемому Россией правительству Башара Асада.

Сирийская арабская армии (САА) должна окончательно зачистить провинции Сирии от террористов, заявил военный эксперт Андрей Кошкин на фоне новостей о контрнаступлении национальной армии Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Правительственные войска взяли под контроль стратегически важный город Маарет ан-Нуман, чтобы избавить этот район от гнета боевиков. Военнослужащие продолжают развивать наступление в провинции Алеппо, где террористы проводили провокации. Экстремисты издевались над мирными жителями, не позволяли гражданскому населению покинуть опасные территории по гуманитарным коридорам Аль-Хадер, Абу-Духур и Аль-Хубейт. Мирные жители стали для боевиков «живым щитом».

После многочисленных нарушений режима прекращения огня военные были вынуждены возобновить операцию, провокации боевиков вынудили продолжить контрнаступление, убежден завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов, эксперт Андрей Кошкин.

«В Сирии сложилась непростая ситуация, в Идлибе скопились остатки самых отборных бойцов террористических организаций, которые свирепствовали на всей территории страны. Теперь они заперты», — обрисовал ситуацию политолог.

Проблему с боевиками в Сирии пытались решить по-разному. На контакт с Дамаском выходили Москва и Анкара для согласования совместных действий. Сложность была в том, что позиции Турции и официального Дамаска во многом расходятся. По словам Кошкина, только Россия способствует тому, что консолидируются возможности и устремления всех сторон во имя мирного урегулирования в Сирии.

Несмотря на создание зон деэскалации и патрулирование окрестностей, Дамаск продолжает действовать: власти создали гуманитарные коридоры и предложили вооруженным бандам сдать оружие.

«Но в ответ были лишь провокации, которые подкреплялись тяжелой техникой. На сегодняшний день правительственным войскам ничего не остается, кроме как очистить всю сирийскую территорию от террористов, которые не дают установить мир», — заключил военный эксперт.

Военные сводки из Сирии: обзор карты боевых действий

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на конвой членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Хавиджа. Согласно заявлению, размещенному боевиками на подконтрольных им медиаресурсах, убитый курдский боевик — Джума аль-Ракказ, являлся начальником службы «внутренней безопасности» «Демократических сил Сирии» (SDF)

За последние сутки в лагере для беженцев «Аль-Хол» погибли трое детей. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, один ребенок погиб от ожогов, полученных при пожаре в одном из секторов лагеря – огонь легко уничтожил несколько палаток до того, как пожар был потушен. Еще двое детей получили нелетальные ожоги. Прибывшие на место происшествия члены «Демократических сил», под контролем которых находится лагерь, установили, что пожар был спровоцирован поджогом, в котором подозревают членов семей боевиков ИГИЛ. Второй мальчик, трехлетний Абд аль-Рахман Мухаммад Джумма, был сбит насмерть автомобилем боевиков SDF на въезде в лагерь. Третий ребенок индонезийской национальности скончался от простуды, не получив вовремя медицинскую помощь.

Как передает новостное агентство Masar Press Net, подразделения Сирийской арабской армии (САА) отбили обратно у террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» здание мукомольного завода в окрестностях поселка Хан-Туман. Ранее террористы заявляли, что разместили свои позиции у завода и к западу от города. Авиация ВВС Сирии наносит точечные удары по укрытиям боевиков в районе поселка Зейтун и разрушила несколько укрепленных огневых точек, как передает медиаресурс Baladi Network.

Согласно заявлению боевиков группировок «вооруженной оппозиции», им удалось занять часть территорий у деревни Халса. Боевикам якобы удалось остановить наступление сирийской армии в данном направлении, как цитирует заявление агентство Halab Today.