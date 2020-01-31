Анастасию Заворотнюк обвинили в обмане

Уже почти полгода все следят за здоровьем Анастасии Заворотнюк. Сама актриса на публике не появлялась, а ее родные официальных заявлений не делали. Болезнь знаменитости окутана тайной, поэтому в интернете появляется все больше версий, почему же ее так тщательно скрывают. Одна из них — обман.

Анастасия Заворотнюк на сегодня, 31 января: новости о состоянии здоровья

Некоторые поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» уверены: рака у нее нет, она и ее близкие просто дурачат всех. В Сети все происходящее назвали «аферой века». Предполагается, что историю с онкологией семья актрисы разыгрывает, чтобы получить деньги и закрыть долги.

Какие именно долги есть у Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк, которые в последние годы регулярно снимались в крупных телепроектах, непонятно. Загадкой остается и вопрос заработка: родные не собирают деньги и не дают комментариев за вознаграждение.

«Походу, Настюха здоровее всех здоровых. Не знают, как ее, теперь якобы победившую неизлечимую болезнь, представить обществу. Афера века», «Здесь прошла инфа, что все это выдумано, чтобы погасить долги семьи. Неужели правда? Чему же тогда верить?», «Родственники всех звезд давали комментарии, если те болели», — высказали свои точки зрения пользователи интернета.

В качестве аргументов все сомневающиеся приводят отказ родственников от любых комментариев. По их мнению, это признак того, что родные что-то скрывают.

Состояние здоровья Заворотнюк сегодня, 31.01.2020

Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой. Специалисты считают, что смысла в её лечении больше нет.

Однако другие источники говорят, что у звёздной семьи закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в лечебном заведении.

Ранее поступала информация о том, что Анастасии Заворотнюк не разрешили отметить Новый год дома.

Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы. Состояние артистки оценивают как тяжёлое, поэтому она не может покинуть медучреждение. При этом семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время.