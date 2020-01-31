Губернатор Алтайского края членами правительства раннего утра инспектируют заснеженные улицы Рубцовска

Виктор Томенко и Дмитрий Фельдман

31 января в 5:00 губернатор Виктор Томенко и члены правительства Алтайского края отправились в рабочую поездку по муниципалитетам, у которых возникли наиболее серьезные проблемы с уборкой снега после мощного циклона. Об этом сообщает группа «Правительство Алтайского края» в Facebook. Первым пунктом утренней проверки руководства региона стал Рубцовск, жителям которого выпал шанс пожаловаться на работу городских властей губернатору лично.

Как пояснили в пресс-службе Томенко, цель поездки — оценить последствия сильнейших снегопадов и определить, какие дополнительные силы и средства нужны для ликвидации этих последствий. В мероприятии помимо губернатора принимают участие заместители председателя правительства края Игорь Степаненко, Денис Губин и Виталий Снесарь, министр транспорта Александр Дементьев, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, а также начальник ГУ МЧС по региону Александр Макаров.

Совещание идет прямо по ходу поездки

У Виктора Томенко запланированы встречи с жителями, спасателями, дорожниками, пройдут совещания с главами муниципалитетов. Будут приняты решения по обеспечению проезда к населенным пунктам, а также о подготовке к возможным повторным волнам непогоды, обеспечении готовности техники, сокращении сроков ликвидации последствий сильных снегопадов и минимизации потерь.

Как сообщили в Telegram-канале «Ленина, 59», ранним утром делегацию уже увидели в Рубцовске. Как стало известно, вместо плановой встречи в администрации города, глава региона сразу же направился на осмотр городских улиц. Так, автобус правительства сделал остановку на улице Северной, поскольку жители Рубцовска в соцсетях и обращениях в край жаловались на плохую уборку снега, в том числе и в этом районе города. Судя по опубликованному в Сети видеоролику, очистить данную улицу к приезду губернатора так и не успели. Однако о реакции самого Томенко на такой подход пока неизвестно. Добавим, что после Рубцовска делегация отправится в Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы.

Напомним, что на недавнем заседании правительства Алтайского края губернатор Виктор Томенко раскритиковал действия мэров крупнейших городов региона, в том числе и мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана, касательно организации снегоуборочных работ. После этого на улицы Рубцовска вывели граждан, отбывающих наказание в виде обязательных работ. Пока городские коммунальные службы сосредоточены на чистке дорог и тротуаров, осужденные помогают муниципальным организациям справиться с последствиями обильных снегопадов в основном во дворах. Так, виновные в преступлениях, не представляющих большой опасности, могут работать в 12 предприятиях Рубцовска, управляющих компаниях и ТСЖ, а также убирать территорию социальных, культурных и бытовых объектов. Они трудятся от двух до четырех часов в день. УФСИН уточняет, что для уборки снега осужденным не требуется специальной квалификации, и каждый из них может справиться с такой работой.