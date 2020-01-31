Путин призвал строже карать хамов во власти

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент Владимир Путин призвал в четверг строже относиться к чиновникам-хамам.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — цитирует Путина РИА «Новости».

При этом глава государства уточнил, что соответствующее законодательство в стране уже работает.

Перед законом должны быть все равны, заметил президент.

По его мнению, задача заключается в том, чтобы меры, которые уже содержатся в функционирующих законах, использовались бы эффективно.

Законодательство уже позволяет «выметать из власти» подобных людей, уверен президент.

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