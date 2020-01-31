ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией  

ЖЕНЕВА, 30 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя «2019-nCoV».

При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.