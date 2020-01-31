Помпео предложил палестинцам представить альтернативу «сделке века»

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. В плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, который представили США, не все идеально, но палестинцы могут внести свои предложения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«У них (палестинцев – ред.) есть выбор, который они должны сделать. Они могут делать то, что предусмотрено планом …Это не значит, что у нас там все в полном порядке. Это видение. Это предложение. Представьте встречное предложение. Представьте альтернативу. Представьте варианты. Скажите: «Эй, это то, что нам нравится. Нам нравятся 50 миллиардов долларов. Нам нравится возможность иметь государство. Но, ребята, мы бы хотели видеть А, Б и В», — сказал Помпео в интервью Sky News Arabia, текст которого распространила пресс-служба госдепартамента.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки «сделки века» — проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. План не учитывает ключевые требования палестинцев, которые изначально отказались участвовать в его разработке.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

В среду Помпео заявил, что Израиль готов к переговорам с палестинцами на основе предложенной «сделки века».