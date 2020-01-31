АФИНЫ, 31 янв — РИА Новости. Демонстрации протеста против соглашения о новых базах США прошли в Греции, в Афинах и Салониках протестующие сожгли американские флаги, передает агентство Спутник Греция.

Διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη καίνε την αμερικανική σημαία και φωνάζουν συνθήματα κατά της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας — ΗΠΑ pic.twitter.com/2fQeZoAKuA — Sputnik Ελλάδα (@SputnikEllada) January 30, 2020

Митинги проходили в то время, как парламент Греции ратифицировал соглашение с США по оборонному сотрудничеству, предусматривающее предоставление американцам новых военных баз на греческой территории и возможность использовать практически все военные объекты Греции. Документ предусматривает расширение американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. «За» проголосовали 175 депутатов, «против» — 33 депутата, «воздержались» 80 депутатов. Всего в парламенте Греции 300 мест.

В Афинах демонстранты прошли маршем от центральной площади Синтагма возле парламента к посольству США, выкрикивая лозунги против соглашения. Возле посольства митингующие сожгли американский флаг.

В «северной столице» Греции Салониках демонстранты несли гроб, накрытый греческим флагом, и транспарантом – «Нет соглашению, которое несет смерть народам». Возле консульства США демонстранты сожгли американский флаг.