Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию

Компания Mazda привезет в Россию новый компактный кроссовер Mazda CX-30, созданный на базе пятидверного хэтчбека Mazda 3. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку появилось в открытой базе Росстандарта.

Судя по документу, самый доступный кроссовер в линейке Mazda предложат россиянам с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» SkyActiv-G, выдающим 150 лошадиных сил и 213 Нм крутящего момента. По умолчанию он будет сочетаться с механической коробкой передач и передним приводом, а в более дорогих версиях – с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.



Mazda CX-30. Фото Mazda



Mazda CX-30. Фото Mazda



Интерьер Mazda CX-30. Фото Mazda

В базовое оснащение автомобиля войдут фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS, ESC, кондиционер, омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, бортовой компьютер и датчики давления в шинах. Опционально, как выяснили «Автоновости дня», будут доступны светодиодная оптика, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, люк в крыше, электропривод багажной двери и навигационная система.

Выпускать Mazda CX-30 в России не планируется, поэтому поставлять кроссовер к российским дилерам будут напрямую из Японии. Сроки начала продаж, комплектации и цены на новинку должны объявить позже.