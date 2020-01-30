Стамбул стал девятым самым перегруженным машинами городом в мире

В ежегодном отчёте TomTom, основанном на сборе данных GPS с автомобильных навигационных устройств в 57 странах на шести континентах, говорится, что поскольку в 2019 году водителям в Стамбуле приходилось терять в часы пик в среднем 225 часов (9 дней и 9 часов), город занял девятое место из 416 мегаполисов мира, пишет Deutsche Welle.

В сообщении говорится, что в городе с населением 16 млн человек число пробок по сравнению с 2018 годом увеличилось на 2%.

Отмечается, что TomTom ежегодно анализирует время на душу населения, проведённое в пробке, вычисляя такие параметры, как средняя скорость и время, необходимое для того чтобы пройти одну милю (около 1,6 км) до деловых центров города в час пик.

Кроме того, определению рейтинга способствовало количество часов, потраченных на движение в час-пик, по сравнению со свободными периодами.