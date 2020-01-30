Суд признал невменяемым отправил лечение сыноубийцу Барнаула

Судя по всему, здесь все и произошло. Возможно, отец зарезал спящего мальчика

42-летний житель Барнаула ответил перед судом за убийство своего пятилетнего сына. Его принудили к лечению в психиатрическом учреждении, поскольку в момент преступления он находился в состоянии невменяемости, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Трагедия произошла 25 сентября 2019 года.

Следствие и суд установили, что рано утром в конце сентября прошлого года мужчина находился с сыном в своей барнаульский квартире. Он нанес несколько ударов ножом в грудь и живот ребенка, от чего мальчик скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе предварительного следствия также было установлено, что в тот день отец был невменяем из-за хронического психического расстройства.

Суд принял во внимание этот факт и принял в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в виде лечения в специализированном психиатрическом стационаре.