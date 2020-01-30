Какой сегодня праздник: 31 января 2020 года отмечается церковный праздник Афанасий Ломонос в России

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Сегодня, 31 января 2020, также отмечается Международный день ювелира и другие события.

Какой сегодня праздник 31 января 2020: церковный праздник Афанасий Ломонос

Народный праздник Афанасий Ломонос отмечается 31 января 2020 года (дата по старому стилю – 18 января).

Верующие православной церкви в этот день чтут память святителя Афанасия Великого и Кирилла – архиепископов из Александрии.

Афанасия в Божий храм привела мать. Она отдала его святому Александру (патриарху Александрийскому) для служения Господу Богу. В 319 году он стал диаконом церкви в Александрии. Неся службу, Афанасий видел, что новопришедшие не чтут Слово Божие, ругают Иисуса и Матерь Божию. Одним из таких был Ария. Выступая в 325 году ивжнтхх на Никейском соборе, он высказался против него. В 326 году, после смерти святого Александра, Афанасий был назначен епископом Александрийской кафедры. Он стал выступать по церквям с обличительными речами против ариан.

В те времена правил Константин Великий. Он был добрым простым императором, и еретики смогли занять все должности. Они начали клеветать на Афанасия, и Константин, видя сложившуюся ситуацию, предложил епископу скрыться. Афанасий отправился в изгнание, но еретики не успокоились. Они хотели его смерти и стали заново плести интриги. Тогда Афанасий предстал перед судом. Он был обвинен в развратной жизни и убийстве, но все домысли еретиков были разбиты речами и действиями епископа. Тогда Константин оправдал его и вернул на кафедру.

После смерти императора на трон взошел его второй сын Констанций. Он начал гонения на христиан, и Афанасий отправился в Рим. Там он прожил 3 года. Когда троном завладел Валент, Афанасий вернулся на кафедру и в возрасте 76 лет умер.

Кирилл родился в семье знатных христиан. Он овладел науками, но всегда стремился познать истину и Священное Писание. Достигнув юношеского возраста, поступил в скит святого Макария, где и прожил 6 лет. Вскоре он был посвящен в диаконы и причислен к клиру (служители церкви).

Когда умер патриарх Александрийской церкви Феофил, Кирилл был назначен на его место. Он боролся с высказываниями неверных и опровергал их мнения, направляя послания императору Феодосию, папе Целестину I и в монастыри. В 431 году Кирилл председательствовал на III Вселенском соборе. Умер он в 444 году.

Если на Афанасия Ломоноса метель закружила, то зима продлится долго.

Оттепель в этот день предвещает плохое лето и небогатый урожай картошки.

Если на Афанасия вороны высоко кружатся, стоит морозная погода и чистый закат, то мороз не быстро отступит.

Если солнце решило показаться только в полдень – жди раннюю весну.

Если на Афанасия вьюга кружит, то весна не спешит приходить.

Международный день ювелира

День ювелира отмечается 31 января.

Идея создания Международного дня ювелира возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. В 2008 году на фестивале молодых талантов среди золотарей в Ташкенте – столице Узбекистана было принято решение учредить праздник.

Кто празднует именины 31 января 2020?

Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.

Что произошло 31 января 2020 в России и мире?

1714 – создан Государев Кабинет – кунсткамера.

1729 – в Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом.

1892 – прошли первые соревнования на лыжном трамплине Холменколлен в Осло.

1893 – зарегистрирован товарный знак Кока-Кола.

1921 – день основания МТУСИ.

1921 – принята первая Конституция СССР.

Кто родился 31 января 2020 из знаменитостей?