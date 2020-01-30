В мире объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

По мнению ВОЗ, из-за коронавируса не следует ограничивать международные поездки и торговлю.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января объявила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба из-за угрозы коронавируса, который распространяется по территории Китая и уже зафиксирован в нескольких других странах.

При этом, по мнению ВОЗ, ограничивать международные перемещения и торговлю не стоит.

Вирус 2019-nCoV забрал уже 171 жизнь. Число заболевших достигло отметки 8163 человека. Выздоровели 136 пациентов. Напомним, что в Китае бешеными темпами возводятся две больницы.

До 30 января в России не было подтверждено ни одного случая инфицирования коронавирусом, однако вечером в четверг MASH сообщил, что в одной из столичных инфекционных клиник подтвердилось заражение смертельным вирусом. Пока официально информация не подтверждена.

Многие специалисты уже дали свои рекомендации как уберечься от коронавируса. Медицинские маски, продажи которых поднялись на 220%, не спасут от заражения, убеждены медики. Бесполезны и существующие препараты вроде «арбидола», несмотря на уверения рекламы об их эффективности. Вакцина, которая защитит от заражения, находится в процессе создания.

Свое шествие по планете коронавирус начал в конце декабря 2019 года. Первые заражения зафиксированы на рыбном рынке в Ухани. Основная часть заболевших приходится именно на этот город, который сейчас фактически блокирован. Горожане даже забивают двери домов заболевших.