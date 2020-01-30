Когда лизнул попку муравью: Харламова и Мартиросяна унизили в Comedy Club (ВИДЕО)

Импровизация комиков пришлась по вкусу пользователям Сети.

Comedy Club в Instagram разместил новый ролик под названием "телемем", где главными героями становятся известные личности шоу-бизнеса или просто обычные люди из Сети, над странным видом которых шутят шоумены Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Гавр, Олег Верещагин и Гарик Мартиросян. При этом сами резиденты Comedy также стали объектов издевательств со стороны своих коллег. Особенно досталось Харламову и Мартиросяну.

Первой "жертвой" юмористов стало "удивленное" лицо какого-то человека с ярким макияжем индуса. Тут шутки иецхэзжн посыпались можно сказать, что сами по себе: "Это когда в метро сзади к тебе слишком близко прижались", "когда в Армении пришел откосить от армии", "Мартиросян в домашнем", "Мартиросян стал шестым из USB", "Филип Киркоров начал продюссировать "Бурановских бабушек"", "когда удмурт увидел ценники в ЦУМе", "гримеры накурились и переодели Ленина в Мавзолее", "Сторож в музее "Поле-Чудес"", .

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Следующей жертвой комиков стала искривленная физиономия известного актера Джорджа Клуни: "когда лизнул попку муравью, а она оказалась слишком кислая", "когда сделала пластическую операцию в Чертаново", "актеру предложили роль в сериале на ТВЦ", "Мутко смотрит в лицо Путину после Олимпиады".

Фото располневшего "человека паука" в черном костюме само по себе вызывает смех, что уж тут говорить о шутках юмористов: "после новогодних праздников", "Харламов в домашнем собрался в гости к Мартиросяну", "решил спасти город от всех продуктов", "когда слишком долго сидишь в Сети", "вот куда делся Градский".

Филин (или сова) с закатившимися глазами своим необычным видом также стала поводом для шуток: "твое лицо, когда пришел с работы и снял ботинки", "твое лицо, когда зашел в море по пояс", "когда Батруха говорит, что они с Бузовой просто друзья", "твое лицо, когда Бузова спрашивает: "Так мы встречаемся или нет?"".

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Выпученные фотошопом глаза Демиса Карибидиса с морем на заднем плане внесли свои коррективы в юмор шоуменов: "Демис какаинидис", "когда грек сунул не руку в реку", "когда грек сунул не в реку, а там рак все равно".

Пиком троллинга со стороны резидентов Comedy Club стал Уилл Смит и его сильно зафотошопленное лицо с маленькими "поросячьими" глазками, таким же маленьким ртом, но волевым подбородком: "Уилл Смит играет Стаса Ярушина в "Универе"" "когда переехал к деду на пасеку", "когда прочитал все мелким шрифтом в кредитном договоре", "когда не хочешь делать куни", "когда неудачно застегнул ширинку", "когда закапался суперклеем".

По итогам зрительского голосования в так называемом батле победу одержал бы Гарик Харламов, однако без приза, что называется "на пустышку" он "слился с голосования", и поздравил с победой своего коллегу Олега Верещагина. Если объективно расценивать, то победа Харламова была бы вполне заслуженной, поскольку шутил он редко, но каждый раз попадал в точку.

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Подписчики пришли в восторг от увиденного, о чем поспешили отметить в комментариях под публикацией.

"Нормально так", "Харламов игрок, просто так не соревнуется", "Это твоё лицо — когда узнал, что жена то в фильме трахалась по-настоящему", "Норм накидали", "Как всегда ребята рассмешили на ночь глядя", "Харламов в домашнем", "Бульдог на пустышку не лает", — отмечают фолловеры.

Тем не мене нашлись и критики импровизации юмористов.

"Вообще не смешно! Без подготовки Вы беспантовые!", "Верещагин домой иди да", — пишут критики.