Телячьи нежности: полуголая Седакова взорвала Сеть постельным фото с любовником

Ради Седаковой баскетболист ушел из семьи, где воспитывается годовалый сын.

Экс-солистка группы "ВИА-Гра" Анна Седакова еще та любительница эпатировать публика. Так, в минувшем году на Youtube появился ее новый клип "ЯЖЕМАТЬ", повествующий о жизни молодых матерей.

Сеть была шокирована жесткостью видеоряда, в котором звезда появляется без нижнего белья с бутылкой в руках. Таким образом Седокова решила отомстить хейтерам, частенько упрекающим мать троих детей в излишней откровенных фото и видео.

Сегодня она иецхэзжн практически повторила свой поступок, однако в более легкой форме. Певица опубликовала у себя в Instagram постельное фото с женатым возлюбленным латвийским баскетболистом — 27-летний Янис Тимма, который сейчас играет за БК «Химки».

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Известно, что ради Седаковой спортсмен ушел из семьи, где воспитывается годовалый сын, что стало полной неожиданностью для его супруги Саны.

Седакова же живет как ни в чем не бывало и публикует откровенный фото. При этом теперь уже в открытую признается в любви Тимму, а также рассуждает о женской мудрости, хотя несколько раз была замужем. Однако отношения с супругами длительным назвать трудно.

"Жизнь каждый день напоминает нам, что у неё свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего… И, наверное, не стоит думать, что все решиться завтра, ведь завтра может и не быть.( Я большая и давно поняла, что если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать. Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!", — пишет Седакова.

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Подписчики Седаковой разделились на два лагеря. Одни пожелали артистке счастья и семейного благополучия.

"Красивые и счастливые", "Аня-мастер манипуляций", "Милооооо", "Отличные слова", "Анечка счастья Вам. Много много много", "Не иначе как любовь!" "Смелая! Открытая! Потомучтолюбимая!", "Будь счастлива! Ты этого достойна", "Боже, какое потрясающее фото!!!!" "Вы такие милые я рада, что вы Анечка наконец счастливы! Тем более с моим соотечественником! Я раньше жила в Латвии, а сейчас переехала в Стокгольм)) но все равно слежу за Латвийскими новостями счастья вам!" — пишут поклонники.

Другие же резко высказались о ее чрезмерной открытости.

"Будет 4 ребёнок)", "Ток больше не рожай Ань ", "Фу, все спортсмены — изменники", "Совсем некрасиво фото. Для домашнего альбома только", "Ну как вы фотки делаете?! Это же все наиграно!? Естественного нет!?", "Фу кому **** нужно эти телячьи нежности, от овцы", "Ля жениха завела себе, все не к чему больше стремится", — пишут хейтеры.

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