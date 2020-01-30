В Приморье возбуждено дело о контрабанде древесины на 450 млн рублей

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Река Комаровка, разлившаяся после ливней

Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде монгольского дуба и маньчжурской ясени на 450 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет.

Как отмечается, ценную древесину вывозило из страны российско-китайское преступное сообщество в период с 2016 по 2018 года.

В Китае представленные виды деревьев пользуются большим спросом, злоумышленники пытались получить сверхприбыль.

Общая стоимость вывезенного товара за указанный период составила более 458 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 210 УК России и ч. 2 ст. 210 УК России (руководство преступным сообществом и участие в нем).

Также участникам сообщества грозит наказание по статьям ч. 3 ст. 191.1 УК России (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой), ч. 3 ст. 226.1 УК России (контрабанда).

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