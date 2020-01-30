Лавров встретится с главами МИД Кубы и Мексики

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 февраля по дороге в Мексику совершит остановку на Кубе, встретится с главой МИД страны, сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Пятого-седьмого февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится в Латинскую Америку. Пятого февраля он совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба. Там предполагается его встреча с министром иностранных дел Кубы господином (Бруно) Родригесом», — сказала Захарова на брифинге.

«Шестого февраля глава российского внешнеполитического ведомства посетит с визитом Мексиканские Соединенные Штаты. Предстоят переговоры с министром иностранных дел Мексики, в ходе которых предполагается обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, а также координация подходов наших стран к различным вопросам глобальной повестки дня в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия на многосторонних площадках», — добавила она.