Заявление Зеленского об СССР угрожает безопасности Украины – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Обвиняя СССР в развязывании Второй мировой войны, президент Украины Владимир Зеленский не только поступает аморально, но и ставит под угрозу безопасность собственного государства. Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО Михаил Мягков в ходе видеомоста Москва – Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Зеленский, не понимая этого, подрывает основы существования сегодняшнего украинского государства. Ведь западные границы современной Украины окончательно были сформированы именно на Ялтинской конференции. Там советская делегация настаивала, чтобы эти границы проходили по линии Керзона, несмотря на позицию польского эмигрантского правительства. Зеленский не только бросает камень в сторону собственных ветеранов, но и подрывает основы безопасности современной Украины. Понимает ли это президент Украины? У меня большие сомнения», – сказал Мягков.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Польшу выразил мнение, что к развязыванию Второй мировой войны привел сговор «двух тоталитарных режимов». В то же время Зеленский избежал упоминания СССР, рассказывая про освобождение Освенцима, однако подчеркнул роль выходцев с Украины, которые в составе советских войск участвовали в операции.

Позже глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, внук главы советского правительства, министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова сказал, что такого «кощунственного бреда даже Порошенко себе не позволял». По его мнению, российской стороне больше не о чем разговаривать с Зеленским.