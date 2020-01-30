Президент Эстонии посетила российскую полярную станцию в Антарктиде

ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в Антарктиду для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытию материка Фаддеем Беллинсгаузеном, посетила российскую полярную станцию «Беллинсгаузен», где ее ждал праздничный торт.

«На российской исследовательской станции «Беллинсгаузен» прошло самое торжественное мероприятие. Помимо стран, имеющих здесь научные станции, на мачте развевался и эстонский триколор. Открытие, сделанное 200 лет назад, было важным для всего человечества, и по этому примеру мы сегодня должны развивать международное сотрудничество и многосторонность», — написала в четверг Кальюлайд в Facebook.

На фотографиях, размещенных в Facebook президента, видно, что Кальюлайд вместе с россиянами, гостями с соседней чилийской станции и командой эстонской экспедиции на парусно-моторной яхте «Адмирал Беллинсгаузен» разрезают большой праздничный торт.

Эстонская экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Беллинсгаузеном, началась 11 июля из российского Кронштадта. По пути следования яхта сделала 38 остановок в 20 странах. Экспедиция проводится также для того, чтобы привлечь внимание общественности к изменениям климата, поэтому в ней участвует ряд эстонских ученых, журналистов и общественных деятелей.

Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принял участие в кругосветном мореплавании под руководством Ивана Крузенштерна. В 1819 году он отправился на шлюпах «Восток» и «Мирный» (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли (корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году). В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.