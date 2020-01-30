GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой. Премьера конкурента Tesla Cybertruck состоится 20 мая, а старт продаж модели на американском рынке намечен на третий квартал 2021 года.

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды. Запас хода автомобиля на одном заряде аккумулятора превысит 600 километров.

Аналогичными характеристиками обладает топовый Tesla Cybertruck, способный ускоряться до «сотни» за 2,9 секунды, проезжая без подзарядки до 800 километров.

В основу пикапа Hummer ляжет платформа BT1, созданная на базе глобальной «тележки» GMT T1XX для новых Chevrolet Tahoe/Suburban и всех электрических внедорожников, которые появятся у GM в ближайшие годы.

Производство модели начнется в 2021 году на заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck) в Детройте, в переоборудование которого, как ранее сообщали «Автоновости дня», General Motors вложит около 3 млрд долларов. Первые готовые к продаже пикапы GMC Hummer EV должны добраться до дилеров GMC в Соединенных Штатах к сентябрю.