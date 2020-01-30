Показали изображение капота «Русского Прадо» от УАЗ

Внешность модернизированного УАЗ «Патриот», больше известного как «Русский Прадо», начинает раскрываться. Патентные изображения капота нового внедорожника появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Теперь понятно, что автомобиль получит радикально иной капот, отличный от нынешнего и контурами, и более объемной, рельефной формой. Другими будут и передние крылья, которые вместе со светодиодной оптикой придадут автомобилю по-настоящему солидный и презентабельный облик.



Капот «Русского Прадо». Фото Роспатент



Капот «Русского Прадо». Фото Роспатент



Капот «Русского Прадо». Фото Роспатент

Ранее Ульяновский автозавод запатентовал новые центральную консоль, центральный тоннель, коммутационный блок задних пассажиров, блок переключателей, две мультимедийные системы и светодиодные фары.

Как сообщали «Автоновости дня», рамный внедорожник с неофициальным названием «Русский Прадо» выйдет на рынок во втором полугодии 2021 года. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, светодиодную головную оптику и другие фонари. Под капотом машину оснастят новым турбированным двигателем, который уже разработан, испытан и будет внедрен в модельную линейку УАЗа ближайшие полтора-два года.