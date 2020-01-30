Названы самые популярные кроссоверы в Москве

Самым популярным кроссовером Москвы по итогам 2019 года стал Hyundai Creta, который нашел 7916 покупателей и увеличил свои продажи на 1%. Такие данные в своем рейтинге самых продаваемых кроссоверов и внедорожников столицы приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ-Инфо».

Второй результат, как стало известно «Автоновостям дня», показал Volkswagen Tiguan с объемом реализации 6769 машин (+6%). Замкнул тройку лидеров Skoda Kodiaq, на котором остановили свой выбор 5475 москвичей (+67%).

На четвертой и пятой строчках оказались Nissan Qashqai и Nissan X-Trail – за прошлый год москвичи купили 5094 (+26,5%) и 4701 (-9%) такую машину соответственно.

В «десятку» лидеров столичного сегмента SUV по итогам 2019 года также вошли Mitsubishi Outlander (4345 ед., +7%), KIA Sportage (4207 ед., -9%), Mazda CX-5 (3781 ед., +16%), Toyota RAV4 (3727 ед.) и KIA Sorento (3344 ед., -10,6%).