Турция считает Францию ответственной за кризис в Ливии

«Основная ответственность за все проблемы в Ливии, начавшиеся после кризиса 2011 года, лежит на Франции», — цитирует его ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства также указал на то, что Париж оказывает «безвозмездную помощь (командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе – ред.) Хафтару в обмен на контроль над природными ресурсами Ливии».

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что тот не сдержал слово, направив корабли с сирийскими наемниками в Ливию. Как отметил Макрон, действия Анкары противоречат тому, что Эрдоган обещал во время конференции в Берлине.