Захарова назвала «шоу» ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что София организовала шоу вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, российское диппредставительство сообщили о данном решении после того, как эта информация появилась в СМИ.
«Каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было… Такое шоу было устроено», — сказала Захарова.
Она добавила, что Россия видит в данных действиях болгарской стороны намерение не придерживаться достигнутых договоренностей, а также желание Софии «отравить атмосферу дружбы и взаимодействия, взаимовыгодного и взаимоуважительного».
Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Москва оставляет «за собой право на ответные действия».
До этого российских дипломатов объявили персонами нон грата в Болгарии из-за обвинений в шпионаже.
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