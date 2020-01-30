СМИ сообщили о смерти Светланы Агеевой.

Российская актриса Светлана Агеева, известная своей эпизодической ролью в легендарном фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", умерла в Москве в возрасте 79 лет.

Печальную новость сообщает РИА Новости. ссылаясь на директора Липецкого драматического театра Галину Кулешову.

Светлана Агеева служила в этом театре с 2000 по 2011 годы, а затем сын перевез ее в Москву. Директор театра рассказала, что актриса до последнего поддерживала связь с бывшими коллегами и тосковала по Липецку.

Причиной смерти Светланы Агеевой стала продолжительная болезнь. Прощание иецхэзжн с ней пройдет в Москве.