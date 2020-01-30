Детский омбудсмен ограничилась формальным комментарием очередной буллинг ребенка алтайской школе

Жительнице села Новоярки Каменского района Майе Крыловой уже несколько лет приходится в одиночку бороться с издевательствами, которые терпит ее ребенок в школе. Женщина рассказала «Каменским известиям», что уже неоднократно жаловалась на это директору и просила разобраться в ситуации, но та якобы оставалась безучастной. Поэтому единственный выход, который увидела сельчанка, — перевести сына на домашнее обучение. Тем временем Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева в очередной раз заявила, что «работа в данном направлении ведется». По ее словам, они контактируют с данной семьей и думают над дополнительными профилактическими мерами по избежанию буллинга в школах. Впрочем, самому мальчику это пока ничем не помогло — заниматься ему приходится дома.

Отметим, что о случае издевательств над эти ребенком сообщалось ранее, однако теперь стали известны подробности этой истории. По словам Майи Крыловой, их семье переехала на ПМЖ в поселок Новоярки Каменского района в 2017 году. Старшего из троих детей они оформили в третий класс Новоярковской СОШ, где сразу же получили предупреждение от директора, что в учреждении их ребенка могут дразнить и травить из-за длинных волос, поэтому она посоветовала в таких случаях обращаться к ней. Слова руководителя оказались пророческими, так как над мальчиком сразу начали издеваться сверстники, которые вынуждали его постричься. Ребенок поделился этим с родителями, но заявил, что попробует решить ситуацию сам, без их вмешательства. Мать мальчика тем временем поддержала настрой сына, заметив, что отказываться от традиции семьи носить длинные волосы из-за чьих-то предрассудков не стоит.

Однако травля младшеклассника в школе продолжалась, и женщина решила обратиться к директору. Но та заявила в ответ, что у матери гиперопека, и что ее сын «фантазирует». При этом сама женщина с такой трактовкой ситуации не согласна. Она считает, что ее ребенка обижают безо всяких на то причин, а сама директор будто бы выставила его одним из-за зачинщиков конфликта и пригрозила исключить из школы. Кроме того, сельчанка уверена, что против ее сына настроены и другие жители. «Бабушка главного организатора травли, проходя мимо толпы ребят, услышала, как мой сын отвечает на оскорбление со стороны ее внука, кинулась на моего сына чуть не с кулаками, угрожая разбить ему голову об пенек. Я снова обратилась к директору за помощью в разрешении этой ситуации. На что услышала от директора ответ: «Пожалейте мальчика, ему и так не сладко, он с бабушкой живет. Бабушка пожилой человек, свои возрастные проблемы и т.д.». Я попросила директора поговорить самой, в таком случае, и с бабушкой, и с мальчиком, она обещала это сделать, но все осталось так, как и было. Я еще не раз приходила в школу, предлагала помочь провести игровые занятия с детьми, чтобы объяснить им, какие последствия несет травля и почему такое поведение опасно и неприемлемо, но руководство избегает общения со мной», — поделилась женщина.

В итоге в начале учебного 2019 года она пришла к директору с тем, чтобы попросить перевести их на семейную форму обучения. Однако руководитель учреждения, с ее слов, испугалась и стала уговаривать оставить мальчика, якобы с намеком на то, что изолировать ребенка от общества нехорошо, и что к ним будут ходить инспекторы. «Это опять выглядело, как попытка запугать, надавить на нас. Уже в ультимативной форме я попросила директора решить ситуацию с травлей, в ответ я не стану забирать сына до первого инцидента, еще раз попыталась объяснить, что на такие вещи нельзя закрывать глаза и пускать их на самотек, последствия коснутся всех. Директор согласилась. Но уже в середине ноября произошел инцидент, который положил конец нашему терпению», — пояснила сельчанка. По ее словам, одноклассники заломили ее сыну руки и имитировали с ним насильственный половой акт. После этого решение о переводе на дом было принято окончательно.

При этом женщина утверждает, что предупредила руководство о своем молчании о причинах случившегося при подаче заявления в центр образования. Однако она так и не встретила ответного понимания от директора школы и желания что-то изменить в лучшую сторону, а спустя неделю произошел инцидент в Попереченской школе (руководство у обеих школ одно и то же).

Майя Крылова, жительница села Новоярки Каменского района: Дождались! Очень жаль, что взрослые люди, которым мы доверяем самое дорогое – детей, готовы жертвовать их жизнями и здоровьем в угоду своей трусости и лени. Много чего еще хотелось бы сказать и родителям, и учителям. Надеюсь, что хоть теперь найдутся люди, способные прислушаться. Очень, очень сочувствуем родителям пострадавшего мальчика из попереченской школы и всем, кто терпел подобное. Хочется сказать им: не бойтесь и не молчите! Такие вещи надо решать и решать всем вместе, пока не стало поздно. А тем, кто занимается покровительством: не разжигайте войну, в этой войне победителей нет!

Между тем о случившемся стало известно и Уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцевой, однако каких-либо действенных мер для разрешения конфликта с ее стороны пока не было принято. Она сообщила журналистам, что 29 декабря, как только узнала об этом случае, выехала в село Новоярки. Личный прием омбудсмен провела совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. Для независимого рассмотрения были дополнительно привлечены прокуратура Алтайского края и Следственный комитет. Кроме того, 9-10 января она выезжала в школу для изучения обстоятельств случившегося. «Работа по данной ситуации продолжается во взаимодействии с администрацией Каменского района и Министерством образования и науки Алтайского края. Предложения по повышению эффективности профилактической работы в школах направила заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой», — в очередной раз формально объяснилась Казанцева.

Тем временем в Министерстве образования и науки Алтайского края заявили, что ими была создана рабочая группа по рассмотрению случая агрессивного поведения обучающихся по отношению к пятикласснику в этой школе, проведена работа с семьей и школой. По сведениям ведомства, в настоящее время ребенок продолжает обучение в форме семейного образования, при этом, по выбору родителей, посещает очно занятия в школе. Педагогический коллектив школы получил рекомендации рабочей группы по вопросам профилактики насилия, жестокого обращения с детьми. Специалистами Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи была проведена оценка психологической ситуации в школе. Управлением образования администрации Каменского района также были организованы встречи с родителями по вопросу урегулирования отношений в детском коллективе.

В результате совместной работы в планы воспитательной работы учреждения пришлось внести изменения с учетом данных рекомендаций, скорректировать тематику родительских собраний. С представителями родительской общественности также планируется проведение совместных мероприятий по созданию благоприятной атмосферы и эмоционального благополучия детей в классном коллективе. «Сожалеем, что школе сразу не удалось ситуацию направить в конструктивный диалог между участниками конфликта. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, обладает разными возможностями, но у всех равные права на: образование, безопасность, уважение, защиту. Мальчику желаем большого стремления учиться, узнавать и познавать, пробовать себя в новых направлениях, творить и экспериментировать, достигать новых вершин. Совершить все перечисленное возможно с помощью любящих близких. Надеемся, что совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности позволит создать благоприятные условия в образовательной организации для развития и образования каждого ребенка», — заключили в Минобрнауке.

Напомним, ранее в том же Каменском районе жители села Поперечное подняли тревогу в связи с жестокой травлей детей в местной школе со стороны более сильных товарищей. Об этом стало известно, когда один из подростков получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга в ходе, как это назвала Ольга Казанцева, игры «забей лося». Правда, игрой это назвать сложно: трое других школьников просто били парня по голове, из-за чего он почувствовал себя плохо еще на уроках. Уже в больнице выяснилось, что у мальчика сотрясение мозга. Также выяснилось, что ему мочились в ботинки, плевали на куртку, но он упорно молчал, надеясь, что это пройдет. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.