Как Алла Борисовна утратила своё достоинство

Share Tweet Share Share Email CommentsДля чего женщина надевает короткую юбку? Для того, чтобы показать свои ноги. Зачем женщина показывает ноги? Ответ очевиден: продемонстрировать окружающим, что является сексуальным объектом.

Женщина вовсе необязательно жаждет секса как такового. И свою сексуальную пригодность она может демонстрировать не мужчинам, а другим бабам: «Вы постарели, а я ещё — ого-го!»

На днях 67-летняя Пугачёва оголила на публике свою старую задницу.

Выглядело это крайне жалко: перетянутый красным кушаком живот-барабан и разлетайка, в которой мелькает жопа прабабушки. Этот наряд я бы назвала «Утрата достоинства».

Достоинство — самое важное качество в человеке. Утратив его, мы утрачиваем человеческий облик. Перестаём быть людьми.

Недавно я была в бывшем нацистском концентрационном лагере Маутхаузен. Сейчас там — музей. Изо всех выставленных экспонатов мне врезалась в память кисть для бритья, которую смог сохранить один тамошний заключённый.

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Для человека, в котором едва теплилась жизнь, было принципиально важно бриться. Чтобы ни происходило вокруг, изо дня в день он — возможно, тайком — сбривал щетину под холодной водой.

Чтобы не утратить человеческий облик и сохранить достоинство.

Нет достоинства — нет и тебя. Есть лишь твоя оболочка.

Берегите молодость, но достоинство берегите ещё больше. Когда пройдёт ваша молодость, с вами останется ваше достоинство.